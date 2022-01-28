В связи с встревоженностью фракции «Единая Россия» из-за действий стран Североатлантического Альянса, глава партии предложил российскому лидеру осуществлять поставки военной продукции на оккупированные территории Востока Украины. Таким образом Васильев намерен «сдерживать наступление ВСУ» и обезопасить «российских граждан» в непризнанных «ЛДНР».

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, президент осведомлен о предложении Васильева. При этом Путин все еще не отреагировал на инициативу правящей партии, однако с пониманием относится к позиции депутатов, информирует «НБН» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Спикер главы Кремля подчеркнул, что такое предложение для них новое, поскольку якобы Россия никогда не снабжала вооружением незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

В то же время военный эксперт Олег Жданов утверждает, что Путин не выполнит просьбу Васильева. Эксперт объяснил, чем чревата для Кремля официальная военная поставка в «ЛДНР».