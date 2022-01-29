Как информирует «НБН» со ссылкой на французское издание Le Figaro, в Париже в рамках вероятного развертывания сил Североатлантического Альянса из-за возможного вторжения РФ в Украину приняли решение отправить несколько сотен военных на территорию Румынии.

Информацию об этом озвучил глава Министерства обороны страны Флоранс Парли.

В сообщении также отмечается, что Румыния является «зоной чрезвычайного напряжения». И все из-за агрессивной политики Кремля.

Кроме того, Парли отметила, что уже «весьма скоро» состоится встреча членов Североатлантического Альянса по вопросу об отправке французских военных на территорию Румынии. Кроме того, что Париж намерен направить в вышеуказанную страну сотни военных, он также «намерен стать основой для этих сил, которые будут таким образом развернуты».

Примечательно, что свое мнение о вероятности российского вторжения в Украину озвучил глава Минобороны Алексей Резников.