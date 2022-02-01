В эфире программы Киселев заявил, что «самое время поговорить о комике во главе государства». В сюжете показали кадры со встречи Зеленского с Энтони Блинкена, на которой, по мнению пропагандиста, глава Украины выглядел «жалким и растерянным».

Киселев вспомнил о прошлом лидера украинцев, который когда-то выступал в шоу «95 Квартал», в котором «исполнял гимн Украины».

«Для начала пианисты снимают с себя штаны, высоко поднимают руки и вот уже льется мелодия», — прокомментировал он кадры комедийного номера.

В противовес показанному в юмористическом шоу на экране показали фрагмент празднования Дня независимости Украины, где Зеленский, положа руку на сердце, исполняет гимн своей страны.

Отреагировал на фейк Киселева российский блогер, который опубликовал разоблачение лжи пропагандиста на своем YouTube-канале «Александр Балу», информирует «НБН».

«Бушующий ковид, растущие цены на все, падающая национальная валюта? Нет конечно, надо рассказать какой все-таки в Украине жалкий президент. В прямую врут, прям в наглую», — возмутился россиянин.

«Вы представляете до какого уровня опустилась пропаганда? Картинка такая, что оскорбительным образом исполняют гимн Украины, а ее граждане ухахатываются. Здесь не стоит говорить, что это все наглая ложь и ничего подобного в этом номере, конечно же не было», — рассказывает блогер.

Россиянин не поленился и отыскал в интернете архивные кадры юмористического выступления Зеленского, во время которого звучала абсолютно другая музыка. Оказалось, что команда Киселева просто подставила украинский гимн вместо незатейливой мелодии.

Блогер добавил, что фейк Киселева оскорбил украинцев, оклеветав их лидера, которого пропагандисты выставляют не главой государства, а комиком.

Ранее фейк о президенте Украины озвучила спикер МИД РФ Мария Захарова, намекнув на то, что Зеленский якобы употребляет запрещенные вещества. На ложь Захаровой ответил украинец Мирослав Гай.