В эфире своей радиостанции Венедиктов сообщил, что глава российского дипломатического ведомства упоминал в интервью росСМИ о «неподконтрольных Киеву отрядах», которые могут начать войну между странами.

Анализируя сказанное представителем МИД РФ, главред «Эха Москвы» пришел к выводу, что Лавров имел ввиду непризнанные «республики» на оккупированном Донбассе, информирует «НБН».

У Венедиктова сложилось впечатление, что вооруженное противостояние начнется не с регулярных военных подразделений Украины и России, а с «ЛДНР».

Главред «Эха Москвы» добавил, что общество узнает о том, с какой стороны и в какой форме пришли боевики «потом, через лет так». По его мнению, и в Украине, и в РФ есть политики, которым выгодна война, поэтому они могут начать локальные операции, чтобы «не дать договориться» двум странам.

Ранее Венедиктов рассказал об истинных мотивах Путина выдвинуть ультиматум Западу по НАТО. Он считает, что противостояние России с Североатлантическим Альянсом и Америкой рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ.