Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса, проведенного британской международной компанией YouGov.

США, Великобритания и ряд других стран оказывают Украине серьезную дипломатическую помощь и беспрецедентную военную помощь на фоне новых угроз со стороны РФ.

При этом многие политические эксперты уверены, что страны Запада не станут отправлять свои ВС на помощь Украине в случае полномасштабного вторжения РФ, так как Украина не является членом НАТО.

В свою очередь компания YouGov решила выяснить, как американцы и граждане ряда европейских стран относятся к идее отправить военных своих стран для защиты украинцев.

Опрос показал, что большинство западно-европейских стран не хотят, чтобы Вооруженные силы их государств воевали за Украину. При этом большинство опрошенных жителей США и Дании не против, чтобы ВС их стран защищали украинцев.

38% жителей Дании поддерживают прямую военную помощь Украине в случае полномасштабного вторжения РФ, в то же время 29% жителей Дании против.

«За» высказали 35% опрошенных американцев, а против – 28%.

Мнение британской общественности насчет данного вопроса разделилось: 32% против и 30% — за.

Граждане других европейских стран считают, что их ВС не должны защищать Украину. Среди граждан Италии против выступили 40%, а за 21%, против и 36% французов, в то время, как за – 26%. Также против большинство немцев – 52%, а за – 23% граждан Германии.

Участниками опроса стали более 1600 граждан Великобритании, более 2000 граждан Германии, 1206 граждан Франции, 1053 граждан Испании, 1025 граждан Дании, 1015 граждан Италии, более 1000 граждан Швеции и 1000 граждан США.

Ранее опрос показал, кому больше верят граждане западных стран — Украине или РФ.