Генсек Североатлантического Альянса утверждает, что Кремль выдвигал ультиматум НАТО, заведомо зная, что организация не пойдет на выполнения требований Москвы.

Столтенберг отметил, что россияне потребовали от них выполнения мер, отдавая себе отчет в том, что не получат желаемое от Альянса. По его словам, ультиматум Российской Федерации коснулся бы не только Украинского государства, но и Швеции и Финляндии, информирует «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

Генеральный секретарь добавил, что есть разница между обсуждением интеграции Украины в Альянс и подписанием документа, который предусматривает запрет на расширение НАТО.

В то же время Столтенберг считает, что Совет РФ – Организация Североатлантического договора — верный шаг отыскать решение, учитывая напряженность в отношениях.

Отметим, что российское руководство направило в Альянс требование по «гарантиям безопасности». МИД Российской Федерации хочет получить от НАТО разъяснение относительно того, как организация не будет укреплять свою безопасность. В частности, россияне настроены услышать не обещания, а юридически утвержденный ультиматум Кремля.