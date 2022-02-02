Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Радио Свободы».

Россия стянула к границам Украины более 100 тыс. войск. Западные СМИ время от времени публикуют фотографии скопления российских войск возле границы нашего государства, а лидеры западных стран считают, что угроза полномасштабного российского вторжения достаточно высока.

Журналисты «Радио Свобода» поинтересовались у россиян, что будет с рейтингом хозяина Кремля Путина, если тот решится на новую войну против Украины.

Большинство опрошенных, отвечая на этот вопрос, заявили, что не хотят полномасштабной войны с Украиной.

«На рейтинг повлияет, однозначно, но войны не будет – она не нужна ни Украине, ни нам», — сказал мужчина.

«Если этому придадут пропагандистскую начинку, то тогда народ может поверить, что «освобождаем братьев» от западного насилия», — считает еще один мужчина.

«Рейтинг опустится, это же война».

«Думаю, что не случится (война, — ред.), — ответила россиянка.

«Меньше всего хочется говорить о рейтингах, когда произносится такое слово, как война. Война – это уничтожение. Надо вообще забыть в 21 веке, столько всего уже было уничтожено. Меня вообще не волнует, какой рейтинг», — ответила женщина.

Пользователи YouTube начали активно комментировать ответы россиян. Они оценили заявления некоторых опрошенных.

«Молодец женщина. Какой рейтинг после войны. Война – это смерти, разрушение и страдания», — пишут комментаторы.

К слову, недавно россияне высказали свое отношение к НАТО и ЕС.