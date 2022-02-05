Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир пропагандистского YouTube-канала «Соловьев Live» от пятого февраля, Лукашенко не намерен оставлять свой пост до того времени, пока вокруг Беларуси будет наблюдаться тяжелая ситуация.

В частности, диктатор отметил, что полностью готов к руководству страной в тяжелые для Минска времена.

Александр Лукашенко отметил:

«Если в нашей стране будет наблюдаться тяжелая ситуация, к примеру, как в 2020-м году… Однако, если же будет спокойно, как вы говорите, «кто, кто», он вот, появился, то в таком случае мы там уже определимся».

Важно отметить, что в настоящее время пропагандисты Александра Лукашенко активно раскручивают миф об Украинском государстве.

