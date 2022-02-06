Как информирует «НБН», на официальном ресурсе «Общероссийского офицерского собрания» (далее ООС, — редакция) появилось обращение председателя организации Леонида Ивашова от лица, в том числе, и других офицеров ВС РФ, направленное к Путину.

В том числе, Ивашов призвал Путина немедленно прекратить провоцировать войну, а также подать в отставку.

Цитата из сообщения генерала:

«Боевые действия неизбежно приносят человеческие потери. Война – это обязательно разрушения. Это страдания людей и уничтожение привычного для их образа жизни. Это полное нарушение систем жизнедеятельности стран и народов. Вооруженный конфликт – это очень большая трагедия, это чье-то тяжелое преступление».

Кроме того, он в буквальном смысле высказался о ситуации вокруг Украины:

«Как следствие, хочу сказать, что ситуация, нагнетаемая вокруг Украинского государства, в первую очередь, носит искусственный, корыстный характер для определенных внутренних сил, в том числе и российских».

Путин — преступник, немедленно уйди в отставку

Председатель ООС Леонид Ивашов от лица российских офицеров обратился с требованием к Путину, назвав его действия преступлениями:

«Мы, российские офицеры, требуем от президента Российской Федерации немедленно отказаться от преступной политики провоцирования боевых действий, в которой Москва однозначно останется в одиночестве против объединившихся западных сил. Требуем создать условия для реализации на практике статьи третьей Конституции России и уйти в отставку».

screenshot — ooc.su

Говоря о последствиях российской агрессии против Украины, ранее Эммануэль Макрон и Борис Джонсон по результатам переговоров заявили о новом санкционном ударе по Москве в случае дальнейшего вторжения российских войск на украинскую территорию.