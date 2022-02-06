Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Даунинг-стрит, сделанный по итогам диалога между президентом Франции и английским премьером, Джонсон во время разговора рассказал Макрону о своем визите на территорию Украинского государства, который состоялся на этой неделе, и встрече в Киеве с президентом нашей страны Зеленским Владимиром Александровичем.

Цитата из обнародованного сообщения:

«Лидер Франции и глава правительства Соединенного Королевства отметили, что Североатлантический Альянс должен обязательно быть единым перед лицом агрессии со стороны Российской Федерации. В частности, они пришли к согласию продолжить совместную работу по разработке санкционного пакета, который будет активирован мгновенно в случае полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию».

Они также пришли к согласию, что поиск дипломатического решения в той ситуации, которая возникла сейчас вокруг Украины, должен оставаться в приоритете.

Как известно, ввиду вероятного вторжения российских войск в Украину, Штаты начали переброску своих солдат на территорию Европы. В частности, первые американские военные уже прибыли на территорию Польши.