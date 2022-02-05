Об этом сообщает PAP, передает “НБН”.

Майор 18 дивизии польской армии Пшемыслав Липчинський сообщил, что самолетом прилетели люди из подготовительной группы и часть командования, которые будут дислоцированы в Польше, в 70 километров от границы с Украиной.

По его словам, самолет прилетел сегодня ближе к обеду. Второй самолет с транспортом, гораздо более крупный, был отложен американской стороной на завтра.

Всего за последние 2 дня в аэропорту Ясенка приземлилось 8 американских самолетов.

Он также напомнил, что всего в Польшу планируют отправить 1,7 тысячи солдат и подчеркнул, что данная американская дивизия является элитным подразделением с идеальными навыками.

“Соответственным образом оборудованы и обучены для выполнения задач по всему миру”, — выразился майор.

Он отметил, что польские солдаты часто сотрудничали с американскими до этого:

“Мы вместе выполняли задачи, в том числе и в Ираке, Афганистане. Мы вместе тренировались во время международных учений”.

Войска прибыли из-за нарастающего напряжения между Россией и Украиной. При этом США предупреждали Россию о последсвиях вторжения в Украину и отправили груз весом 85 тонн.