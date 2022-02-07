Об этом сообщает «НБН».

Российские журналисты проекта «Что делать?» поинтересовались у случайных россиян на улице: готовы ли они лично участвовать в полномасштабной войне с Украиной? Опрос проводился среди жителей Москвы. Ответы жителей российской столицы журналисты опубликовали на YouTube-канале «Что делать?».

Итак, значительная часть опрошенных заявляет, что не верит в то, что Россия начнет новую войну против Украины.

«Я не думаю, что будет война. Не думаю, что война когда-нибудь начнется», — заявила жительница Москвы. «Хочу, чтобы был мир». «Очень плохо к этому отношусь. Нет, не пойду (на войну, — ред.) я уже старый», — заявляет мужчина.

Встретился журналистам и мужчина из оккупированного Донбасса, который переехал в РФ. Он заявил, что готов пойти на войну – воевать против Украины.

«Детей и внуков отправлять не буду. Может быть, окажу какую-нибудь помощь», — говорит другой мужчина. «Я не политик», — отказалась отвечать на вопрос женщина. «Ни в коем случае. Война – это страшная вещь», — заявил мужчина.

Пользователи YouTube прокомментировали ответы россиян. Они пишут, что им печально слышать от некоторых участников опроса, что те пойдут воевать против Украины.

«Печально слышать ответы: «пойду, Родину защищать». Дорогие россияне, вы не защищать пойдете, а захватывать. На вас никто не собирается нападать», — пишут комментаторы.

Ранее россияне ответили, что случится с рейтингом Путина, если он начнет полномасштабную войну против Украины.