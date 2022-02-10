Состояние Жириновского остается тяжелым с отрицательной динамикой. Российский политик загремел в больницу с COVID-19, ситуацию осложняет диабет депутата.

Источники Telegram-канала Mash утверждают, что у Жириновского сатурация на уровне 90-91%, правое легкое поражено на примерно 30%, левое — на 50%. Медики делают ему инъекции инсулина, поскольку организм политика не держит сахар.

Депутат, который не считает себя больным, активно мешает врачам лечить его, поэтому ему дают успокоительное для проведения не инвазивной вентиляции легких, информирует «НБН».

Политолог Максим Жаров рассказал российским СМИ о том, что в «ЛДПР» уже нашли преемника скандальному политику. Место Жириновского может занять экс-глава Российской Федерации, замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Временно обязанности председателя «ЛДПР» может исполнять вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

Политическая сила без Жириновского перестанет что-либо из себя представлять, поэтому в партии проведут ребрендинг.

С 2020 года Жириновский сделал восемь прививок тремя разными препаратами от коронавирусной инфекции. Однако такое количество российских вакцин не обезопасило скандального депутата от тяжелого течения болезни и госпитализации.