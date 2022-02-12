Как информирует «НБН», в сообщении Белого дома в «Твиттер» говорится, что американский лидер Джо Байден в ходе разговора со своим российским коллегой Путиным, который состоялся в субботу, одиннадцатого февраля, весьма прямолинейно предостерег главу Кремля от вторжения на украинскую землю.

Более того, президент Штатов дал российскому президенту четко понять, что будет ожидать Российскую Федерацию в случае войны с Украиной.

По итогам переговоров, состоявшихся в субботу, двенадцатого февраля, между Путиным и Байденом, президент США конкретно дал понять хозяину Кремля, что если российские войска вторгнутся в Украину, то благодаря действиям Вашингтона и их союзников Москва понесет «быстрые и серьезные потери».

Кроме того, в сообщении Белого дома отмечается:

«Американский лидер призвал российского президента Путина к деэскалации, а также дипломатии».

Ранее переговоры между Путиным и Байденом прокомментировали американский журналисты, сообщив, что по его результатам у сторон еще осталось множество вопросов.