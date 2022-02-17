На своей странице в Instagram Собчак опубликовала развернутый пост, в котором цинично назвала лидера россиян «зрелым и адекватным политиком», пристыдив главу США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, информирует «НБН».

Журналистка жалуется подписчикам на заявления американского президента о войне России с Украиной. Ей не понравилась «истерия», которую устроили западные СМИ вокруг угрозы вторжения россиян на украинскую территорию.

Ажиотаж вокруг предполагаемой даты нападения ВС РФ на Украинское государство 16 февраля Собчак назвала «лучшей пиар-кампанией» для России. Журналистка также осталась недовольна решением Зеленского сделать этот день праздником единения Украины.

Напомним, что в начале этого месяца Собчак выступала в программе на телеканале «1+1», где высказалась о будущем отношений между Россией и Украиной.

Тогда журналистка сокрушалась, что политическая ситуация между странами не меняется. Также она сделала заявление о судьбе аннексированного Крымского полуострова.