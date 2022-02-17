Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Znak».
На фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заговорили о новых санкциях против страны-агрессора. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев весьма недипломатично высказался о санкция Запада против РФ. Политик заявил, что «России нас*ать» на санкционные ограничения.
Журналисты проекта «Znak» поинтересовались у россиян, разделяют ли они мнение российского посла.
Как выяснилось, немало тех, кто поддерживают мнение Татаринцева. А некоторые даже заявляют, что антироссийские санкции полезны.
«Мы рассчитываем сами на себя. У нас огород, мы выращиваем», — сказала женщина.
«Санкции… Они помогли развитию экономики России. Я согласен с послом. Мы зависели от Запада. Никакой промышленности не было. Стали вводить санкции – стала Россия подниматься с колен», — на полном серьезе заявил мужчина.
«Нашей стране завидуют», — говорит мужчина.
Однако есть и те, кто категорически не согласны со скандальным заявлением российского посла. Часть опрошенных не скрывают, что они недовольны социально-экономической ситуацией в стране и считают, что не последнюю роль здесь сыграли антироссийские санкции.
«Людям, которые получают хотя бы средний заработок, естественно, подобного рода санкции наносят культурный и экономический удар. Поэтому, российский посол не прав, что в принципе свидетельствует о качестве российского МИДа и чиновников», — сказал молодой мужчина.
Ответы россиян прокомментировали пользователи YouTube. Они пишут, что по высказываниям людей сразу можно понять, кто смотрит российские пропагандистские ток-шоу, а кто – нет.
«Почему они решили, что нам завидуют? Страна на 63 месте по уровню жизни».
«Среди опрошенных сразу можно понять, кто смотрит телевизор, а кто нет», — пишут комментаторы.
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