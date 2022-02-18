Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности «по понятиям».

«Не хочу переходить на жаргон, но есть у нас такое понятие – «пацан сказал – пацан сделал»», — заявил высокопоставленный российский чиновник.

Главный дипломат страны-агрессора сказала, что «понятия» должны соблюдаться и на международной арене. Его недипломатическое заявление начали активно обсуждать в политических Telegram-каналах.

К слову, это уже не первое весьма недипломатическое заявление из уст российских чиновников. Ранее отличился российский посол в Швеции Виктор Татаринцев. Он заявил, что РФ «н**арать на санкции Запада». Интересно то, что немалая часть россиян поддержала высказывание российского посла.