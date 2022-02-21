Как информирует «НБН», телеграм-канал First сообщил некоторые детали, которые обсуждаются на Совбезе РФ.

В частности, ресурс процитировал представителя российской делегации в «Нормандском формате» Дмитрия Козака, который сделал важное и, одновременно нечто тревожное заявление по Донбассу.

Дословно телеграм-канал процитировал Дмитрия Козака так:

«Ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен, они хотят заморозить ситуацию. Переговорный процесс находится на нулевой отметке с 2015 года».

Кроме того, ранее уже сообщалось о том, что в самом начале заседания Совета безопасности Российской Федерации заявил президент РФ Владимир Путин об эскалации конфликта на территории Луганской и Донецкой областей, а также «Минских соглашениях».

Если говорить о ситуации на Востоке Украины, известно, что с каждым днем обострение конфликта наблюдается все больше. Более того, российские пропагандистские ресурсы уже сообщили о якобы вторжении украинских военных на российскую территорию. Конечно же, такая информация, предоставленная росСМИ, является фейком.