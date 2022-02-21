Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

В сети появилось видео, на котором канцлер Германии Олаф Шольц общается с детьми. Юные интервьюеры поинтересовались у политика, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей.

Канцлер ФРГ дипломатично ушел от прямого ответа на этот вопрос. Отвечая на этот вопрос, Шольц сказал, что глава Кремля несет ответственность за жизни людей, которым угрожает опасность.

«Было бы, конечно, намного лучше, если бы в РФ действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором ты не можешь чувствовать себя в безопасности, особенно, если ты не согласен с властью», — сказал немецкий политик.

Канцлер Германии в беседе с детьми вспомнил о российском оппозиционере Алексее Навальном, который был отравлен в России химическим веществом. По словам Шольца, в Германии, куда российского оппозиционера привезли на лечение, его буквально спасли от смерти. Также он отметил, что по возвращению в РФ, Навального незаконно отправили в тюрьму.

После этого дети спросили у политика, должен ли Путин сесть в тюрьму. Шольц сказал, что это должны решать россияне.

Стоит отметить, что ранее журналисты спрашивали у американского лидера Джо Байдена, считает ли он президента РФ Путина убийцей. Глава Белого дома ответил на этот вопрос: «ага, да».

Кроме того, точно такой же вопрос был задан и Ангеле Меркель, когда она еще занимала пост канцлера Германии. Спросил у нее об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Меркель весьма дипломатично ушла от прямого ответа на данный вопрос, отметив, что она критикует Путина, в том числе и во время личного общения.

Ранее Шольц сказал, чем обернется признание РФ псевдореспублик.