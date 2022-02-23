Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на BNONews.

В среду, 23 февраля СМИ распространилась информация о том, что якобы британский монарх Елизавета II умерла. Запустил, как выяснилось неправдивую информацию, американский таблоид Hollywood Unlocked.

Примечательно, что этот фейк появился на фоне новостей о том, что королева Великобритании болеет коронавирусом.

Британские СМИ сразу же опровергли информацию своих американских коллег. Журналисты пишут, что если бы это прискорбное событие случилось, то первым об этом сообщил бы Букингемский дворец.

Стоит добавить, что сейчас 95-летняя королева болеет коронавирусом. Болезнь у Елизаветы проходит в легкой форме. Ей пришлось отменить все свои рабочие встречи.

Как известно, Елизавета II является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства. Она взошла на престол в достаточно юном возрасте – в 25 лет.

Ранее появилась информация, что королева болеет коронавирусом.