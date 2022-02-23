Глава пресс-службы официальной резиденции американского президента Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки зафиксировали в ОРДЛО «зеленых человечков», которые ведут себя как представители ВС России, но не носят военную форму, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Белого дома.

Во время брифинга Псаки сообщила журналистам о том, что американское руководство не может назвать военных страны-оккупанта «миротворцами», поскольку они преследуют цель – начать военные действия по всей украинской территории.

Представитель Белого дома обвинила Кремль в срыве анонсированных переговоров Байдена и Путина, добавив, что встречи президентов не будет.

Напомним, что спикер главы Кремля Дмитрий Песков высказывался о новых переговорах президента РФ с главой США. Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Москве встречу президентов не планируют, сообщив планы российского руководства на эту неделю.