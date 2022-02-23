В своем Instagram-аккаунте Собчак выложила пост, в котором выразила свое мнение относительно заявления главы Российской Федерации Владимира Путина о признании ОРДЛО, информирует «НБН».

Журналистка процитировала высказывание президента РФ о «нелегитимности» нашей страны, чем вызвала возмущение пользователей соцсети. Кроме того, Собчак завуалированно оскорбила украинцев, которые не разделили ее точку зрения, о чем дали понять в комментариях под публикацией.

Телеведущая написала, что признание псевдореспублик Донбасса российским руководством было ожидаемо и якобы все подготовились к такому решению Путина по ОРДЛО. Собчак отметила, что в своем «историческом» обращении глава Кремля поставил под сомнение легитимность Украины и заявил, что у соседней страны государственности нет. Также российский лидер устал ждать, пока официальный Киев начнет выполнять соглашения «Минска», и, по мнению журналистки, решил «вернуть эпоху Майдана».

По словам Собчак, такое решение Путина по Донбассу делает глобальную войну с участием РФ «менее вероятной», что подтверждает ввод войск в ОРДЛО. В «ЛДНР» прекратятся «обстрелы», а ВС РФ в СМИ пропагандистов «принесут мир» в этот регион.

Комментаторы встали на защиту соседней страны, заявив, что они не хотят войны и желают сохранения целостности Украинского государства. Многие россияне признались, что им стыдно за политику своего президента и обвинили Собчак в том, что она «быстро переобувается».

Телеведущая выложила еще одну публикацию, в котором сообщила, что она всего лишь сделала анализ обращения главы Кремля и завуалировано назвала «тупыми» комментаторов, которые, по ее словам, не поняли, что она хотела сказать. Свои высказывания Собчак подкрепила цитатой писателя-сатирика РФ Михаила Жванецкого.

Ранее журналистка оскандалилась из-за своей публикации в Сети, в которой похвалила Путина. Собчак «отличилась», назвав главу Кремля «зрелым и адекватным политиком», за что получила массу хейта со стороны подписчиков и интернет-пользователей.