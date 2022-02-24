Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную турецким изданием Anadolu, заседание Совбеза будет проведено в столице страны в Президентском комплексе. Начало – 11 часов по местному времени.

Главным событием, которое будет обсуждаться на собрании – обсуждение событий на территории Украинского государства на фоне вторжения Российской Федерации. В заседании будут принимать участие вице-президент Фуат Октай, глава Министерства национальной обороны Хулуси Акар, руководитель Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, глава Генштаба Вооруженных сил страны генерал Яшар Гюлер, а также руководитель по связям администрации президента Фахреттин Алтун Хасан Ибрагим Калин и глава турецкой разведки Хакан Фидан.

Насколько известно, ранее во время переговоров с Путиным по телефону президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что турецкие власти не признают шаги со стороны Российской Федерации, которые «направлены против суверенитета, а также целостности территорий Украинского государства».