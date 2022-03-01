Гиркин пожаловался, что россияне якобы не занимаются военной пропагандой, поскольку Украина полностью забивает пропагандистские средства массовой информации РФ. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, информирует «НБН».

Террорист констатировал, что украинцам удается заниматься «пропагандой» среди жителей Российской Федерации в Сети в то время, как нет «адекватного шквала» со стороны россиян.

Гиркин недоумевает, почему военные РФ не показывают свои беспилотники и «разбитые колонны» вооруженных сил Украины.

Отметим, что в начале этого года Гиркин заговорил о неизбежности войны россиян с Украинским государством. Террорист делился «нехорошими предчувствиями», отмечая, что для Российской Федерации будут последствия, которые она «не сможет понять сразу».