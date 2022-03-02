Как информирует «НБН», об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные украинской разведки.

В сообщении говорится, что согласно одному из сценариев, Януковича попытаются объявить там «президентом Украины».

Информация, которая была предоставлена разведкой, говорит о том, что Кремль, вероятно, готовится к какой-либо информационной операции, или же акции по возвращению на территорию Украинского государства бежавшего из Украины Виктора Януковича. Быть может, в ближайшее время появится какая-то публикация от его имени к народу Украины.

Но, несмотря на все это, все украинцы прекрасно знают, что сейчас в Украине есть легитимно избранный Верховный главнокомандующий – Владимир Александрович Зеленский. Именно он сейчас всеми силами противостоит российской агрессии, ломая все планы Кремля по оккупации Украинского государства.