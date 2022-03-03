В своем Telegram-канале «Дерипаска» олигарх подчеркнул важность мира и призвал не затягивать переговоры с украинской стороной, информирует «НБН».

По словам Дерипаски, необходимо мирное урегулирование ситуации, поскольку на территории Украинского государства находится законсервированная ЧАЭС, пятнадцать атомных энергоблоков и три хранилища с отработанным ядерным топливом.

Олигарх убежден, что о любом инциденте на этих объектах будущие поколения на европейской территории Российской Федерации, Украинского государства и стран Европы на протяжении 200 лет будут вспоминать жителям РФ с проклятиями.

Ранее Дерипаска прокомментировал происходящее в экономическом секторе России. Олигарх подчеркнул, что жителям РФ не удастся «пересидеть» как в 2014 году, поэтому необходимо закончить государственный капитализм и менять экономическую политику.