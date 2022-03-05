Граждане РФ уже начали расплачиваться за войну в Украине, которую развязал Кремль, однако худшее ожидает их впереди. Крупнейшие западные компании покидают российский рынок, что вызывает панику у населения, которое опасается тотального дефицита товаров, информирует «НБН».

На YouTube-канале «Редакция» появилось видео, в котором Олег Буклемишев высказывается о России под санкциями. Согласно прогнозу эксперта, жители РФ на фоне падения рубля и ухода западных брендов с рынка, сметут все импортные товары.

По мнению экономиста, люди снимают деньги, чтобы что-то приобрести или куда-то их вложить. Однако вскоре наступит момент истины, когда граждане РФ останутся с деньгами на пустом рынке, именно тогда они смогут осознать, что произошло что-то важное.

Буклемишев убежден, что это станет очевидно уже через пару недель. Он отметил, что Российская Федерация зависит от импорта и даже отечественный УАЗ «Патриот» собран с использованием деталей, произведенных за рубежом. Сейчас россияне лишились возможности ремонтировать всю технику.

Экономист Даниил Монин утверждает, что жители страны-оккупанта вскоре вернутся во времена СССР после санкционного удара Запада. Эксперт подробно объяснил, чем россияне заплатят за вторжение армии Путина в Украину.