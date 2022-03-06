Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, источник в Белом доме сообщил, что вместе с Польшей Вашингтон сейчас обсуждает возможность передать украинской стороне истребители.

Государства в настоящее время определяют, какие «возможности Вашингтон может предоставить для поддержки Варшавы, если Польша таки решит перебросить на территорию Украинского государства боевые самолеты».

Источник в Белом доме отметил, что отправка истребителей на территорию Украины является «самостоятельным решением, которое может принять любое государство». Более того, он подчеркнул, что нужно проработать множество логистических вопросов, в том числе, как именно из Польши перебросить самолеты в Украину.

А тем временем, пока решаются такие вопросы, в Украине продолжается начатая Россией война. Чтобы максимально обезопасить украинцев, официальные власти постоянно дают советы гражданам, как себя вести в той или иной ситуации. В частности, в Министерстве обороны рассказали, как нужно вести себя во время прохождения блокпоста.