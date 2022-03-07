Как информирует «НБН», в интервью Reuters Песков отметил, что Россия донесла до украинской стороны, что «спецоперация» по демилитаризации может завершиться в любой момент. Но для этого нужно выполнить условия Москвы. Среди требований – признание Крымского полуострова частью РФ и так называемых «ЛДНР» в качестве независимых республик. Кроме того, нужно внести поправки в Конституцию, которые запретят нашей стране вступать в «какой-либо блок».

Дословно из заявления Пескова:

«Мы точно завершим процесс демилитаризации Украинского государства. Россия сделает это. Но главным аспектом является прекращения огня украинской стороной. Как только Киев прекратит бои, как только не будет ни одного выстрела…».

При этом он добавил, что Украина была оповещена о таких требованиях, а также о готовности Российской Федерации прекратить конфронтацию. Кроме того, Песков подчеркнул, что у России нет никаких претензий и посягательства на украинскую территорию.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное заявление российской стороны. В частности, ранее в Кремле уже заявили о готовности России к переговорному процессу с Украиной.