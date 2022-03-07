Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Украинской правды».

В сообщении отмечается, что источники издания в авиационной сфере подтвердили, что речь идет именно о самолете экс-президента Украины Виктора Януковича.

По полученным данным о перелетах авиасудна бежавшего из Украины экс-президента, его самолет несколько раз за неделю совершал перелеты по территории Российской Федерации. После этого он приземлялся на территории Беларуси. В частности, воздушный борт летал из Москвы в Оренбург. Далее с Оренбурга в Москву. Из столицы России он направился в Мурманск. Далее в Сочи и обратно в Москву. Потом опять в Сочи, а далее в Санкт-Петербург, Москву и Минск.

Источники в разведке утверждают, что по состоянию на второе марта Виктор Янукович находился на территории столицы Республики Беларусь. В разведке также отмечали, что в Кремле хотят сделать Януковича «президентом Украины».

В свою очередь в ОПУ заявили, что такие данные являются неопровержимым свидетельством о тотальном незнании Российской Федерацией реальных настроений на территории Украинского государства.

Тем временем в России выступили с заявлением, что Москва может в любой момент прекратить наступательные действия на территории Украины, но для этого нужно выполнить требования Кремля.