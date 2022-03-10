В Telegram-канале СБУ появилось видео с признаем одного из «частных охранников», который попал в плен к украинским военнослужащим. Российский захватчик рассказал силовикам, что он согласился работать в одной из охранных фирм Ростова за две тысячи долларов, он был нанят для доставки секретного груза, информирует «НБН».

В последствии выяснилось, что «охраннику» нужно было доставить два грузовых автомобиля с боеприпасами, которые предназначались для бомбардировок жилых районов Харькова.

Доставить КАМазы россиянину не удалось, кроме того, он получил ранения во время разгрома вражеской колонны. Оккупант осознал, что он стал «добровольным смертником», которого отправили погибать из «охранного агентства».

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что российское руководство использует еще один способ для пополнения резерва своей армии. Власти страны-агрессора пытаются восполнить свои военные потери, отчисляя из вузов юношей призывного возраста.