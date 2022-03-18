Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу МИД Норвегии. Они стали самыми мощными за всю историю этой страны, такими, которые эта страна никогда не вводила.

Осло ударило по финансовому, энергетическому, транспортному, технологическому и оборонному секторам российской экономики. Персональные санкции ввели также против сотен людей и компаний.

Глава норвежской дипломатии Анникен Хюиттфельд подтвердила, что это самый масштабный пакет санкций, который когда-то вводило правительство.

15 марта Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, развязавшей войну в Украине.

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