Премьер Великобритании сравнил вторжение армии России в Украину с действиями нацистов. По мнению Джонсона, если не остановить вооруженную агрессию Кремля в нашей стране, Путин пойдет в наступление дальше, информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

Политик утверждает, что глава сейчас находится в «полной паники» из-за возможной революции в столице Российской Федерации. Именно поэтому президент-агрессор бросил все силы на то, чтобы «жестоко погасить огонь свободы» в Украинском государстве.

Путин напал на Украину, опасаясь, что по соседству с его страной будет демократическое государство. Британский премьер утверждает, что в случае победы российской армии, диктатор РФ пойдет дальше и будет с новой силой запугивать Восточную Европу от Балтийского до Черного моря. В частности, под угрозой может оказаться свобода Грузии и Молдовы.

Напомним, что в Великобритании готовят международный трибунал для российского диктатора. Бывшие британские премьер-министры призывают начать расследование военных преступлений главы Кремля против украинцев.