Как информирует «НБН» со ссылкой на Belta, по словам Лукашенко, это может произойти исключительно в результате прямой угрозы в отношении Беларуси.

Дословно из заявления Александра Лукашенко:

«Есть только один способ втянуть нас в войну. А точнее, это произойдет, если начнется агрессия, если начнут против нас воевать. Именно поэтому я всегда насторожен в этом плане. И когда я читаю об этом, то вызываю военных и говорю им: «Доложите мне обстановку, что происходит в западных регионах страны и на северо-западе? Как работает наша разведка?».

Насколько известно, сами белорусские военные не имеют ни малейшего желания участвовать в войне против Украинского государства. В частности, в Вооруженных силах Украины рассказали о том, что предпринимают солдаты Лукашенко, чтобы их страна не вторглась на украинскую землю.

К слову, важно также отметить, что Российская Федерация не имеет успеха ни на одном направлении в своем наступлении на Украину. Об этом заявил один из бывших главарей донецких территористов Игорь Гиркин. Видео заявления боевика опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.