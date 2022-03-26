Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский после официального признания Москвой террористических «ДНР» и «ЛНР» назвал нашу страну «историческим фантомом» и восхитился решением, которое принял глава Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Однако уже 24 марта на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению помощник Путина кардинально изменил свою риторику. Мединскому понадобилось немного больше, чем 30 дней «спецоперации» Кремля в Украине, чтобы заявить о возможном развале Российской Федерации.

Главный переговорщик от страны-оккупанта забеспокоился о судьбе своего государства, заявив, что сейчас стоит на кону существование России.

Дистанцироваться от Путина начали и другие его соратники, в частности Дмитрий Медведев. Председатель Совбеза РФ, высказываясь о «спецоперации» Кремля в Украине, акцентировал внимание на том, что решение о войне в Украине принимал лично российский президент.