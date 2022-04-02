Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, во внешнеполитическом ведомстве Италии заявили о том, что их страна готова войти в число гарантов нейтрального статуса Украинского государства.

Дословно из заявления главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, которое он сделал журналистам в Баку, 2 апреля 2022 года:

«Главным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Предпринятые турецкой стороной действия очень высоко оцениваются. А результаты переговоров будут проанализированы. Италия в настоящее время готова выступать гарантом нейтрального статуса Украинского государства».

Помимо того, Ди Майо подчеркнул, что в результате экономических ограничений в отношении Российской Федерации появился вопрос ускорения расширения сектора энергетики.

Ранее сообщалось о некоторых подробностях разговора между Токаевым и Путиным, которые обсуждали войну в Украине.