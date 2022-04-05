Как информирует «НБН» со ссылкой на Echo24, Чехия отправила поездом на территорию Украины десятки танков Т-72, а также боевых машин пехоты, чтобы помочь Украине в защите от нападения Российской Федерации.

Отмечается, что всю эту военную технику советских времен Чехия передала Украине безсплатно. Также известно, что эти танки и БМП-1 находились в резервах Чешской Республики и не были модернизированы.

В свою очередь руководитель комитета нижней палаты парламента Республики Чехия по европейским делам также подтвердил в «Твиттер», что сейчас осуществляются поставки Украине БМП чешского производства и танки Т-72.

Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb — ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022

Помимо того, эту же информацию подтвердили и другие мировые средства массовой информации и журналисты. В частности, в Телеграм об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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