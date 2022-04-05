Как информирует «НБН» со ссылкой на Echo24, Чехия отправила поездом на территорию Украины десятки танков Т-72, а также боевых машин пехоты, чтобы помочь Украине в защите от нападения Российской Федерации.
Отмечается, что всю эту военную технику советских времен Чехия передала Украине безсплатно. Также известно, что эти танки и БМП-1 находились в резервах Чешской Республики и не были модернизированы.
В свою очередь руководитель комитета нижней палаты парламента Республики Чехия по европейским делам также подтвердил в «Твиттер», что сейчас осуществляются поставки Украине БМП чешского производства и танки Т-72.
Помимо того, эту же информацию подтвердили и другие мировые средства массовой информации и журналисты. В частности, в Телеграм об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Ранее мы уже сообщали о том, что войска Российской Федерации готовятся атаковать Харьков. Однако, городской голова Игорь Терехов поспешил заверить местное население, что город готов к отражению агрессии.
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