Как информирует «НБН», об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на BND.

В том числе, разведслужба имеет в распоряжении радиосообщения, содержание которых соотносится с местонахождением тел убитых мирных граждан вдоль центральной бучанской улицы.

В одном из них военный РФ отметил, что он и его товарищ застрелили человека, который ехал на велосипеде. Еще в одном мужчина отмечает, что украинских солдат изначально допрашивают, после чего ведут на расстрел.

Помимо того, из данных материалов можно сделать вывод, что в разрешающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики частной военной кампании «Вагнера», которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в военных действиях на территории Сирии.

Разговоры, которые перехватили BND, говорят о том, что массовые убийства в Буче были не случайными.

Ранее в ООН озвучили количество погибших граждан Украины среди мирного населения от российской агрессии.