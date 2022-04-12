Об этом сообщает «НБН».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на изменения во внешности диктатора РФ Владимира Путина. Сегодня, 12 апреля к Путину приехал нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко. Они провели 3-х часовые переговоры на космодроме «Восточный».

Голобуцкий отметил, что Путин заметно облысел.

«Заметно облысел в бункере буквально за месяц: нервы, болезнь или возможно диктатора действительно чем-то потихоньку травят?», — пишет он в Telegram-канале.

Фото — Telegram-канал Алексея Голобуцкого

Стоит отметить, что в последнее время здоровье президента РФ Путина все чаще становится предметов обсуждения в информационном пространстве. Ранее расследователи российского издания «Проект» сообщили, что Путина очень часто посещал врач, который специализируется на раке щитовидной железы.

Однако есть и другие версии. Согласно одной из них, у Путина болезнь Паркинсона. В Кремле данную информацию, конечно же, опровергают.

Ранее Жданов объяснил, зачем Путин позвал Лукашенко.