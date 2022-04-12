Как информирует «НБН», об этом говорится в материале DailyMail.

Так, во вторник, 12 апреля, Путин заявил, что все те изображения, а также видео с трупами, которые были разбросаны по городу Буча – это фальшивка. Таким образом, Путин повторил те же слова, которые ранее на этой неделе озвучил Дмитрий Песков.

При этом Путин сравнил обвинения в массовом убийстве мирных граждан российскими войсками с ситуацией, которая происходила в Сирии, когда режим Башара Асада обвиняли в применении химического оружия.

«По ситуации в Буче такой же фейк», — подчеркнул Путин.

Реакция Лукашенко на «бучанскую резню»

В свою очередь не признанный мировым сообществом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также отреагировал на зверства в Буче, обвинив Великобританию в инсценировке зверств в Буче. Он заявил, что якобы в этот город привозили бездыханные тела со всей Украины. Согласно его словам, российские солдаты точно невиновны в этом. Хотя, в действительности, как нам всем известно, именно войско Путина сеяло самый настоящий хаос, зверства в украинских городах при отступлении.

Напоследок диктатор из Беларуси добавил, что демонстрация российской жестокости якобы была нужна для того, чтобы Запад оправдывал санкции в отношении Москвы.

Ранее стало известно о том, что Путин, после заявления Хельсинки о намерении вступить в НАТО, начал стягивать ракетные войска к границе России с Финляндией.