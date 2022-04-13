Пропагандисты страны-агрессора не стали игнорировать новость о задержании кума кремлевского диктатора Виктора Медведчука, высказавшись в Сети о возможном обмене политика, информирует «НБН».

Ведущий пропагандистского ток-шоу «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале написал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется обменять Медведчука на пленную «мариупольскую группировку». Рупор Кремля заявил, что кума Путина нужно обменять, однако «переплачивать» за него не стоит и отдать взамен одного или двух украинских офицеров.

Он подчеркнул, что Россия прежде всего должна возвращать солдат армии РФ, «ДНР», «ЛНР», а потом уже политиков, руководствуясь интересами государства, а не псевдо-родственными связями.

Супруга и соведущая Попова Ольга Скабеева сделала репост публикации пропагандиста в свой Telegram-канал, повторив, что должен соблюдаться принцип «солдата на фельдмаршала не меняем» при уважении к родственным связям. Задержание пророссийского политика она назвала «трофеем в руках Зеленского».

Отреагировала на новость о Медведчуке и Маргарита Симоньян. Пропагандистка сделала репост публикации об обмене военнопленных. В тексте сказано, что менять всех украинских пленных на кума Путина не будут, поскольку в РФ якобы «другая социально-политическая культура».

Напомним, что Зеленский рассказал подробности о задержании нардепа. Президент сообщил, что Медведчук был пойман при попытке бегства за границу.