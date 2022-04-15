Об этом Валерий Соловей сказал в эфире YouTube-канала Politeka-Online, передает «НБН».

Крейсер «Москва», который потонул в результате того, что украинские военные подбили его ракетами «Нептун», имел символическое значение для диктатора РФ Владимира Путина.

«Путин был в бешенстве. Говорят, его таким может быть, даже и не выдели. Потому, что он вообще очень чувствительно относится к флоту, возможно, потому, что сам из Питера. Там особое всегда было отношение к флоту. Это первое. И второе он в этом усматривает определенный символизм», — сказал Соловей.

Политолог добавил, что российский диктатор является очень суеверным человеком.

«Иначе не было бы этих шаманов, разных гадателей, которые присутствуют и решения некоторые, причем важные решения он принимает после обращения к ним. Это указывает на его суеверие», — заявил политолог.

Соловей подчеркнул, что для главы Кремля потеря крейсера «Москва» очень чувствительная.

Ранее Марк Фейгин допустил месть РФ за потопленный крейсер «Москва».