Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», в первые дни вторжения Российской Федерации, руководство Украинского государства обратилось к правительству Молдовы с просьбой передать или продать Киеву боевую авиацию молдавских Военно-воздушных сил.

На балансе оборонного ведомства Молдовы сейчас находится шесть истребителей Миг-29. Они базируются на авиационной базе в селе Маркулешты, что на севере государства.

Согласно официальным данным, они все в рабочем состоянии. Хотя эти «птички» давно не поднимались в воздух. Молдова на протяжении длительного времени пыталась продать их, однако на аукционе с этим ничего не получалось.

Как утверждают источники издания, власти Киева в ответ на просьбу о продаже этих истребителей для нужд ВСУ получили категорический отказ от молдавского правительства. Пояснили чиновники из Молдавии это такими словами: «мы не хотим раздражать Россию». В Кишиневе считали, что Москва может счесть это нарушением принципа нейтральности.

В свою очередь Ирак тайно передает Российской Федерации большое количество тяжелого вооружения, в частности системы ПВО, ракеты и гранатометы.