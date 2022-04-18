Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в материале Sky News отмечается, что двух граждан Великобритании Айдена Аслина и Шона Пиннера захватили военные РФ на территории Украины.

После того, как им якобы подсказал неизвестный, они оба обратились с просьбой к главе британского правительства Борису Джонсону вернуть их домой в обмен на освобождение Виктора Медведчука. Запись велась с каждым из британцев отдельно. Далее она была показана на российском пропагандистском телеканале «Россия 24».

В настоящее время не является возможным установить то, искреннее ли это обращение. Существуют случаи, когда в плену россияне заставляют записывать необходимые для пропаганды обращения под попыткой или же угрозами их применения.

Ранее мы опубликовали материал, где в своем видеообращении украинский политик Виктор Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на всех жителей, которые сейчас остались в Мариуполе, а также защитников города.