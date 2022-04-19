Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

В России в преддверии Пасхи появились куличи, украшенные латинской буквой «Z». Именно этот знак российские оккупанты рисуют на своей военной технике. Хлебобулочные изделия с рашистской символикой были замечены в одном из магазинов города Шадринск, Курганской области. В сети пишут, что автором данной идеи является владелец вышеупомянутого магазина.

Стоит отметить, что изначально символ «Z» россияне рисовали на своей военной технике. После начала полномасштабной войны против Украины российская пропаганда начала использовать этот символ для демонстрации поддержки агрессии против Украины. Россияне начали цеплять этот символ на автомобили, носить одежду и аксессуары с буквой Z и даже устраивать разные флешмобы с этой символикой.

При этом пользователи сети усматривают в этом символе связь с нацисткой символикой, которая активно продвигалась во времена Второй мировой войны.

Кроме буквы Z в России еще популярный символ – буква «V». Теперь она тоже является одним из символов рашизма.

Ранее россияне начали жаловаться на исчезновение своих родственников на затонувшем крейсере «Москва».