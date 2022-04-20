Абсурдное заявление об иностранных добровольцах в армии Украины Медведев сделал в своем Telegram-канале. Соратник Путина озвучил «истинную причину» приезда военных, прибывших из-за границы на войну в соседнее государство. По его мнению, они якобы хотят захватить власть в Украине, информирует «НБН».

Медведев начал приводить пример из истории, когда «иноземцы с оружием в руках возводили на трон любых ставленников» и заявил, что «иностранные наемники – не добровольцы».

Кроме того, он убежден, что на военных, которые приехали из-за рубежа в Украину, «не распространяются Женевские конвенции» и их необходимо «денацифицировать в первую очередь вместе с наставниками из бандеровцев», если они не сдадутся российским войскам.

Зампредседателя Совбеза России также убежден, что иностранные добровольцы приехали в Украину из-за «денег, жажды крови и острых ощущений». По его мнению, иностранные воины – «профессиональные убийцы со сломанной психикой», для которых приезд на эту войну – «не первая горячая точка». Медведев добавил, что «на особом счету» в России стоят «выродки из легионов с нацистскими «примочками»».

Напомним, что Медведев озвучил условия для применения Российской Федерацией ядерного вооружения. Он перечислил 4 повода для того, чтобы нажать «красную кнопку».