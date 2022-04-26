Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную пресс-службой оборонного ведомства Беларуси, начиная с сегодняшнего дня, двадцать шестого апреля, и до 29 числа этого же месяца, в ВВС и войсках противовоздушной обороны Беларуси состоится совместная штабная тренировка. К этим мероприятиям были привлечены должностные лица объединения ВВС, а также ПВО ЗВО Вооруженных сил России.

Сообщается также, что при оперативной подготовке были отработаны вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским подразделениям и частям.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о Третьей мировой войне, а тажке ядерном ударе. Вскоре после этого на его слова отреагировал министр обороны Великобритании, назвав такое заявление «бравадой».