Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, в оборонном ведомстве России пригрозили, что по «центрам принятия решений» в Киеве могут быть нанесены удары. По их словам, это произойдет, если Украина начнет атаковать объекты на российской земле. В частности, речь шла о хранилищах топлива, а также складах боеприпасов.

Так, в оборонном ведомстве государства-оккупанта отметили, что слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о праве Украины наносить удары по объектам на российской территории, таким как запасы горючего, а также склады боеприпасов, это провокация.

Дословно из заявления Министерства обороны России:

«Прямое провоцирование Соединенным Королевством киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, незамедлительно приведут к тому, что мы пропорционально ответим. Как мы ранее уже предупреждали, Вооруженные силы России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в столице Украины».

Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что «находящиеся в центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из стран Запада, не обязательно будут проблемой при принятии Российской Федерацией решений на ответные действия».

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сделали заявление относительно войны России против Украины, отметив, что в нынешних условиях Киев имеет полное право открывать огонь по объектам, находящимся в Российской Федерации.