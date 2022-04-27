Об этом пишет «ТСН», передает «НБН».

О романе президента РФ Владимира Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой пресса начала говорить с 2008 года.

На днях экс-гимнастка появилась на фестивале художественной гимнастики в Москве, названном в ее честь. На безымянном пальце Кабаевой заметили обручальное кольцо. Примечательно, что до этого она появлялась на репетиции фестиваля и тоже с обручальным кольцом. В сети, конечно же, заговорили о том, что Кабаева вышла замуж за диктатора РФ Владимира Путина.

Кабаева на спортивном фестивале «Алина» в Москве. Фото — tsn.ua

Однако СМИ отметили, что на самом деле гимнастка носит обручальное кольцо с 2014 года. Например, с обручальным кольцом она появлялась в 2014 году на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, где она выступала в роли факелоносца.

А в сентябре 2013 года в российских СМИ появился слух о том, что Путин и Кабаева якобы повенчались в Иверском монастыре на Валдае. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти слухи, конечно же, все отрицал и называл информацию «ерундой».

Примечательно, что недавно на страницах одного из самых влиятельных американских изданий Wall Street Journal вышла статья о тайной жизни Кабаевой. Издание пишет, что у Путина и Кабаевой есть трое общих детей. Кроме того, Wall Street Journal подозревают подругу Путина в сокрытии его богатств за границей.

Также издание, со ссылкой на источники, пишет, что американские чиновники планировали включить экс-гимнастку в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

Ранее пользователи сети заметили явные изменения во внешности Кабаевой.