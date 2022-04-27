Рупор путинского режима пришел в ярость от решения Казахстана. Кеосаян начал сыпать угрозами и выдвигать ультиматумы руководству республики, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Пропагандист пригрозил Казахстану той же участью, что и Украине, заявив, что с этой страной у России «игры в дружбу кончились». Кеосаян потребовал от казахстанских властей стать на одну из сторон противостояния – выбрать либо Россию, либо США и НАТО. Рупор Кремля утверждает, что сохранять нейтралитет не получится.

Бывший кинорежиссер призвал Казахстан внимательно посмотреть на Украину и серьезно подумать. Пропагандист добавил, что у руководства страны не получится «быть хитрож*пыми» и пригрозил тяжелыми последствиями.

Кеосаян считает, что решение Казахстана отказаться от традиции военного парада 9 мая – недружественный знак для России, которая может записать страну в перечень своих врагов.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании «агентов СБУ», которые готовили убийства звезд путинской пропаганды. В числе мишеней группы «неонацистов» оказались рупоры Кремля Симоньян и ее муж Кеосаян.